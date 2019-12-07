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Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ilk fragmanı yayımlandı! Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları, konusu

Tv8'de ekrana gelecek Doğduğun Ev Kaderindir dizisi tanıtım fragmanı yayımlandı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından esinlenilen Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlayacak merak ediliyor. Doğduğun İşte, Doğduğun Ev Kaderindir konusu, oyuncuları…

07.12.2019 09:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:04Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ilk fragmanı yayımlandı! Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları, konusu

Başrollerini Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, zorlu hayatın içinde birbirine tutunmaya çalışan iki aşığı gözler önüne serecek. Beklenen dizinin yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor. Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman başlıyor?

Doğduğun Ev Kaderindir fragman izle...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NE?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun, Camdaki Kız kitabından esinlenerek televizyona uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkıyor. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir yer alırken, yapımını OGM Pictures'ın yürütüyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı ise senaryosunu kaleme alıyor.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, merakla beklenen yeni dizisinin fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı. Son olarak Erkenci Kuş dizinde yer alan Demet Özdemir'in ilk kez dram dizisinde yer aldığı proje, ekrana gelmek için gün sayarken henüz yayım tarihine ilişkin bir tarih verilmedi.


İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Dizi, Gündem, Magazin, Güncel

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BU:gene mı bu kadın :(
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