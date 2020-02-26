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"Doğduğun Ev Kaderindir" 'inde aşk başka, sevda başka

İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrol oynadığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünden bir ön izleme paylaşıldı.

26.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:51

Yapımını OGM Pictures'ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'in üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosunu kaleme aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" bu akşam TV8'de izleyicisiyle buluşacak.

Aşk nedir Mehdi?

Bugüne dek hayatında "aşk" kavramına yer olmayan Mehdi, Zeynep'in bu sorusuyla ilk kez içindekileri anlatma fırsatı bulur. Kitaplarda, şiirlerde okuduğu bu duyguyu ilk kez kalbinde hisseden Mehdi'nin aşk ile sevdayı ayıran tarifi Zeynep'i de bu duygunun hiç bilmediği bir yanıyla tanıştıracaktır.


Eylem Canpolat, Magazin

Kaynak: Bültenler

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