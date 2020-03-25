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Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm yayınlanacak mı? Dizi ne zaman tekrar yayına girecek? Doğduğun ev kaderindir dizi konusu nedir? Doğduğun ev kaderin!

Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen, Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı TV 8'in iddialı dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm yayınlancak mı?

25.03.2020 09:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:44
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm yayınlanacak mı? Dizi ne zaman tekrar yayına girecek? Doğduğun ev kaderindir dizi konusu nedir? Doğduğun ev kaderin!

Başrollerini Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, zorlu hayatın içinde birbirine tutunmaya çalışan iki aşığı gözler önüne serecek. Beklenen dizinin yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Yeni dizi Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölümü ile 25 Mart 2020 Çarşamba malesef yayınlanmayacak. Virüs salgını nedeni ile çekimlere ara verilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yerine bu akşam Survivor yayınlanacak.

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm yayınlanacak mı? Dizi ne zaman tekrar yayına girecek? Doğduğun ev kaderindir dizi konusu nedir? Doğduğun ev kaderin!
Doğduğun Ev Kaderindir

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NE?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun, Camdaki Kız kitabından esinlenerek televizyona uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkıyor. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Dizinin başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir yer alırken, yapımını OGM Pictures'ın yürütüyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı ise senaryosunu kaleme alıyor.

Etiketler : doğduğun ev kaderindir dizisi, İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Gündem, Güncel
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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