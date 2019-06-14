14.06.2019 12:54
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Doğduğundan bu yana saçına makas değmedi

Doğduğundan bu yana saçına makas değmedi

Türkiye genelindeki gibi Bursa'nın İnegöl ilçesinde de öğrenciler karne sevinci yaşadı.

Türkiye genelindeki gibi Bursa'nın İnegöl ilçesinde de öğrenciler karne sevinci yaşadı. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Baran Barış, uzun saçlarıyla herkesin dikkatini çekti. 9 yaşındaki erkek çocuğunun saçına doğduğundan beri hiç makas değmedi. Baba Osman Barış, çocuğunun saçlarını yakıştığı için kesmediklerini belirterek, bu işin nereye kadar gideceğini bilmediğini söyledi.

Yenimahalle'de ikamet eden Hediye ve Osman Barış çiftinin 3 erkek çocuğundan biri olan 9 yaşındaki Baran'ın saçına doğduğu günden bu yana hiç makas değmedi. Boyu 1 metreyi bulan Baran'ın saçının uzunluğu ise 75 santimetreye ulaştı. Fatih İlkokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi olan Baran, arkadaşlarıyla birlikte bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Bütün dersleri 'pekiyi' olan ve başarısıyla ailesini gururlandıran Baran halinden memnun. Baran'ın babası Osman Barış, çocuğunun doğduğundan bu yana hiç saçlarına makas değmediğini ifade etti. Baba, çıkan haberlerde olumsuz yorum yapanlara sitem ederek şunları söyledi:

"Baran'a saçları yakıştığı için biz de kesmeye kıyamadık. Benim iki erkek evladım daha var, isteseydim onların da saçlarını kesmezdim. Ama böyle birşey yapmadık. Baran da saçlarının kesilmesini istemedi. Halinden çok memnun. Nereye kadar böyle gideceğini biz de bilmiyoruz. Bazıları kız çocuğu olmadığı için buna karşı çıkıyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" diye konuştu.

Karnesini alan Baran ise tatilde bol bol kitap okuyacağını ve gezeceğini söyledi. - BURSA
Kaynak: İHA
İnegöl, Türkiye, Bursa, Güncel

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