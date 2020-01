Doğduktan sonra üç kez kalbi duran bebeklerinin elini bırakmıyorlar

Dünyaya geldikten sonra üç kere kalbi duran 9 aylık Asel bebeğin ailesi, epilepsiye bağlı beyninde hasar oluşan kızlarının iyileşeceği günün hayalini kuruyor.Karabağlar ilçesinde yaşayan Hüseyin ve Gülsemin Karakuş çiftinin üçüncü çocuğu Asel Ada, 9 ay önce Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde dünyaya geldi.Doğumun ardından solunum sıkıntısı çeken Asel bebek, hastanenin yenidoğan yoğun bakım servisine alındı.Tedavisi devam ederken üç kere kalbi duran, doktorların hızlı müdahalesiyle hayata tutunan bebeğe epilepsi teşhisi konuldu.Epilepsi nöbetleri nedeniyle beyninde hasar oluşan Asel bebek, yaşamını solunum cihazına bağlı sürdürmeye başladı.Bir süre önce taburcu edilen Asel bebek için ailesi evlerinin bir odasını hastane odasına dönüştürdü.Bebeğinin yaşaması için gerekli tüm cihazları kullanmayı öğrenen anne Karakuş, kızını yaşama tutunmasını sağlamak için tüm gününü onun yanında geçiriyor. Anne Gülsemin Karakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kucağına alamadan yeniden hastaneye yatırmak zorunda kaldıklarını söyledi.Bebeğini kaybetme korkusu yaşadığını anlatan anne Karakuş, "Kızım her seferinde hayata tutundu, bize geri döndü. Ben de o yüzden kızımın elinden hep tuttum. Kızım önce Allah'ın izniyle sonra da doktorlarımız sayesinden hayatına devam ediyor." dedi."Kızımın bu illetten kurtulup hayata tutunmasını çok istiyorum"Evladının bu şekilde bir hayat sürmesini istemediğini dile getiren Karakuş, onun yaşama tutunması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.Bebeğinin hala dirençli epilepsi nöbeti geçirdiğini anlatan Karakuş, şöyle konuştu:"Çocuğumun sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesini istiyorum. Her bebek gibi annesini tanımasını istiyorum. Kızımın bu illetten kurtulup hayata tutunmasını çok istiyorum. Onun gözlerinin içine bakarak ninniler söylemek istiyorum. Bebeğimize tanı ve teşhisinin konması için Sağlık Bakanlığından bana yardımcı olmasını istiyorum."Manisa'da bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Hüseyin Karakuş da bebeğinin sağlık durumunun her geçen gün kötüye gitmesine çok üzüldüğünü ifade etti.Çaresizliğin çok zor bir şey olduğunu vurgulayan baba Karakuş, "Çocuğumu ayağa kaldırmak için her şey yapacağım. Aldığımız ilaçların fiyatları benim aldığım maaşın üstünde. Bu konu yardım bekliyorum." şeklinde konuştu.EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinden yapılan açıklamada ise Ada bebeğe geçirdiği epilepsi nöbetlerine bağlı henüz tedavisi bulunmayan "infantil epileptik ensefalopati" hastalığı teşhisi konduğu ve takiplerinin evde yapıldığı belirtildi.