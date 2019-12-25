Haberler » Güncel » DÖGEP aralık ayı çalışmaları yapıldı - Haber

DÖGEP aralık ayı çalışmaları yapıldı

Karabük'te Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Geliştirme Programı (DÖGEP) aralık ayı çalışmaları tamamlandı.

25.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:16 DÖGEP aralık ayı çalışmaları yapıldı

'te Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Geliştirme Programı (DÖGEP) aralık ayı çalışmaları tamamlandı.


Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Geliştirme Programı aralık ayı çalışmaları Mevlana İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.


Projenin aralık ayı çalışmaları kapsamında Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Şaban Karataş tarafından görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Temel Dini Bilgiler" derslerinde yer alan ibadet konularının öğretilmesinde temel ilkeler, öğretim metotları ve materyallerin hazırlanması ve kullanımı konularında eğitim verildi. - KARABÜK


Mevlana Celaleddin Rumi, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:42   Bingöl Belediyesinden üniversite öğrencilerine çorba ikramı - Haber
15:42   MSB: Deyrizor'da PKK/YPG'nin zulmünden kaçan Suriyelilere gıda yardımı yapıldı - Haber
15:41   Adana sele teslim oldu - Haber
15:41   TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Van'da fahri doktora unvanı verildi - Haber
15:37   Aliağa Gençlik Merkezinde eğlence devam ediyor - Haber
15:02   Son dakika: Libya'da, Habertürk TV ekibinin bulunduğu araca füze atıldı - Haber
14:20   Otoyolda intihar girişiminde bulunan adama, çevredeki bir kadından tepki çeken sitem - Haber
14:16   Kediyle horon oynayan Karadenizliler sosyal medyada olay oldu - Haber
13:51   Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yıl önce saat tamircisine verdiği sözü tuttu ve tamirciye saat hediye etti - Haber
13:30   İstanbul'da sahil kesimi kızıl renge büründü - Haber
25.12.2019 15:43:37