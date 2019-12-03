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DÖGEP çalışmaları başladı

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP) çalışmaları başladı.

03.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:02DÖGEP çalışmaları başladı
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP) çalışmaları başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yayımlanan "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri" bağlamında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı" kapsamında 2019-2020 eğitim öğretim yılı çalışmaları başladı.

Proje kapsamında Merkez KARDEMİR Kız Anadolu Lisesi'nde Karabük Üniversitesi (KBÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Yakup Koçyiğit tarafından Karabük'te görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik "Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) eğitim anlayışı, ilim öğrenmeye ve eğitime verdiği önem ve eğitim öğretim metotları konularında konferans verildi. - KARABÜK

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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