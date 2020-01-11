Doğmamış bebeğini öldüren, eski eşini yaralayan sanığın 20 yıl hapsi istendi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiği 5 aylık hamile Merve Pekdemir'i (27) tabancayla vurarak bebeğin ölümüne, genç kadının da engelli kalmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin Bakay'ın yargılanmasına başlandı. Bakay, savunmasında "Kesinlikle bilerek vurmadım, tamamen kazayla oldu" derken, duruşma savcısı, sanığa 20 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

Olay, 19 Mart 2018'de Bursa'nın İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Merve Pekdemir ve Hüseyin Bakay, boşandıktan sonra birlikte yaşamaya devam etti. Hüseyin Bakay'a gezmek istediğini söyleyen 5 aylık hamile kadın olumsuz yanıt alınca çift arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Merve Pekdemir, sehpanın üzerinde duran tabancayı alarak Hüseyin Bakay'a doğrulttu.

Bakay müdahale etti. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan mermi, Merve Pekdemir'in yanağından girip kafasının arkasından çıktı. Ağır yaralanan Pekdemir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye yattıktan 6 gün sonra karnındaki bebeğini kaybeden Pekdemir'e tedavi sonrası yüzde 54 oranında engelli raporu verildi. Hüseyin Bakay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BİLEREK VURMADIM'

Hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Hüseyin Bakay'ın yargılanmasına İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Merve Pekdemir'in hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanık Hüseyin Bakay, "Olay günü sehpanın üzerinde duran silahı Merve aldı. Ben de elinden almaya çalıştım, bu sırada silah patladı. Tamamen kazayla oldu. Kesinlikle bilerek, vurmadım" dedi.

'ÇOCUĞUMU KAYBETTİM, DAVACIYIM'

Merve Pekdemir ise "Ne olay öncesini ne de sonrasını hatırlıyorum. Ama beni vurduysa Hüseyin'den başkası yapmamıştır. Yüzde 54 oranında engelli durumdayım. Çocuğumu kaybettim. Davacıyım" diye konuştu.

İfadelerin alınmasının ardından mütaalasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, genç kadının sakatlanmasına, doğmamış bebeğin ölümüne neden olan Hüseyin Bakay'a 'hamile kadını kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.