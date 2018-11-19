Doğru'dan Yerel Seçim Açıklaması

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:33



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:33

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru 31 Mart Yerel Seçimleri sonunda AK Parti ile istikrarın devam edeceğini söyledi.31 Mart 2019 Osmaniye Mahalli İdareler Yerel Seçimler Aday Adaylığı Elektronik Teşkilat Temayül Yoklaması sonrasında konuşan Doğru, belediye başkan aday adaylarına yoğun katılımlarından dolayı teşekkür ederken AK Parti ile istikrarın devam edeceğine de vurgu yaptı.Millete hizmet yolunda AK Parti'nin daima hazır olduğunu dile getiren Doğru, şunları söyledi:"Belediye Başkan Adaylığı için partimize başvurarak bizleri mutlu eden ve AK Sevda'nın gücünü bir kez daha gözler önüne sererek aday adaylıklarını açıklayan değerli dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yerel seçimlerin arifesinde yaşanan bu yoğunluk AK Parti'nin ilk günkü azim, güç ve kararlılıkla Mart 2019 hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğinin en önemli göstergesidir. 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti'nin dolayısıyla da milletimizin gücünü tahkim ettiği hayırlı bir netice ile sonuçlanacaktır. Bizim buna inancımız tamdır. Halka hizmet, Hakk'a hizmettir düsturunu şiar edinen partimiz, çalışma pratiğini seçimlere endekslemediğinden, milletimize hizmet söz konusu olduğunda göreve daima hazırdır"."Önce Adana sonra Türkiye"Sıkılmadık el girilmedik gönül bırakmayacaklarını ifade eden Doğru, "Kurulduğu günden bu yana yüce milletimizin oyları ile Türkiye'de iktidarın ve istikrarın sembolü haline gelen AK Parti, aynı zamanda halkımızın dertleri ile hemhal olabilme şerefine de nail olmuştur. İşte AK Parti'nin başarısının ve istikrarının temel sebebi tam da budur. Önümüzdeki en yakın hedefimiz; 31 Mart Yerel Seçimleri'dir. Sıkılmadık el, girilmedik gönül bırakmadan, durmadan ve yorulmadan çalışacağız. AK Sevda'yı önce Adana'da sonra da Türkiye'de 2023, 2053, 2071 ufuk çizgisi doğrultusunda, sönmek bilmeyen bir hizmet aşkıyla ilerletmeye ve yükseltmeye devam edeceğiz. Buradan altını çizerek ifade etmek istiyorum ki; vakit Adana vakti, vakit Türkiye vakti." - ADANA