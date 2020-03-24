"Doğru dezenfektan, doğru korunma demektir"

Biyolog Pınar Kuradacı, tüm dünyayı etkileyen Koronavirüsle (COVİD-19) mücadele kapsamında aldığımız dezenfekte önemleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kuradacı, "Virüslerin eller ile taşınması belirleyicidir. Doğru el yıkamanın yanı sıra alacağımız dezenfekte malzemesinin içeriği, raf ömrü, sağlık bakanlığı onayını da özellikle incelemek çok önemli" dedi.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen yeni tip koronavirüs, Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı. John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, 23 Mart itibariyle dünya genelinde görülen koronavirüs vakalarının toplamı 350 bini, can kayıpları da 15 bini geçti. Salgına karşı en hızlı ve başarılı önlem alan ülkelerin arasında gösterilen ülkemizde ise vaka sayısı 1529 olurken can kaybımız da 37 oldu. Alınan önlemlerin yanı sıra, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve kişisel disiplinlerin artırılarak sorumluluk bilincinin artması da çok önemli.Biyolog Pınar Kuradacı yaptığı açıklamada resmi makamların uyarılarının ciddiye alınması ve evde kalmanın çok önemli olduğunu, kişiden kişiye yayılımın düşük sayıda gerçekleşmesi, sağlık sektörümüz için de çok önemli olduğunu belirterek "Önlemlerin en önemlilerinden birinin hijyen olduğunu belirtti. Kuradacı son günlerde koruma amaçlı alınan dezenfekte malzemeleri için yaşanılan karışıklık, piyasada farklı içerikte üretilen malzemelerin çokluğu vatandaşlarımızın bu konuda nelere dikkat etmesinin gerekliliğini de ortaya çıkardı" ifadelerini kullandı.Farmisol Anitiviral Antibakteriyel Danışma Kurulu Üyesi Biyolog Pınar Kuradacı yaptığı açıklamada, "Virüslerin eller ile taşınması belirleyicidir. Hastalığın oluşması özellikle ellerimiz ile virüsün, ağız, burun ve gözlere götürülmesi sonucu oluşur. Doğru el yıkamanın yanı sıra alacağımız dezenfekte malzemesinin içeriği, raf ömrü ve gerçekten faydalı olup olmadığını kontrol ederek karar vermeliyiz. Bu noktada bireylerin bilinçlenmesini çok önemsiyoruz. Çünkü doğru dezenfekte, el yıkamak kadar önem taşıyor. Ayrıca ağız içi sprey ya da gargara yoluyla uygulanabilen ve antiviral özelliği olan ürünlerin kullanımı da önemli. Bu noktada Hipokloröz içeren ürünler biraz daha ön plana çıkıyor. Ağız içinde, gözler açıkken yüzde, hatta açık yaralarda bile bu içeriği kullanmak mümkün. İçeriğinde yoğun kimyasallar olan ürünlerden kendimiz ve çocuklarımız için kaçınmamız gerekiyor. Ürünün Sağlık Bakanlığı onayını da özellikle incelemek çok önemli" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA