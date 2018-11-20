Doğru Duvar Rengini Seçmek İçin En İyi Zaman Hangisidir?

Ev yenileme ve boya badana işleri havaların ısınmaya başladığı ilkbahar aylarıyla birlikte hız kazanıyor. Evinizin gün ışığını alma durumu duvar rengi seçiminde önemli bir kriter. Evinizin konumunun, genişlik ve derinlik gibi ebatlarının da renk seçenekleri üzerinde belirleyici etkisi bulunuyor. Tabii, duvar renginizin zevkinize ve dekorasyon tarzınıza uygun olması da karar aşamasında önem taşıyor.Duvar Boyalarını Seçerken En Uygun Mevsim İlkbaharTadilat ve yenilenme sezonu olan ilkbahar ayları, duvar rengini seçmede de önemli bir zaman dilimini oluşturuyor. Baharın canlı ve pırıl pırıl ışıkları, evinizin duvarlarını aydınlatırken doğru renk seçiminde bulunmak da bir o kadar kolaylaşıyor. Mart ayının ortalarından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıkları, hem renk seçiminde hem de boyanın kuruma süresini hızlandırmada pozitif bir etki yaratıyor. Bu nedenle duvar rengi seçme ve evinizi boyatma işlemlerini ilkbahar mevsimi boyunca tamamlamanız mümkün.Duvar Rengi Seçiminde Evin Işık Alma Şekli Önemli!Evinizin baktığı cephe, odanın duvar boyası rengini seçerken size adeta rehberlik ediyor. Zira sabah ışığını rahatça alan odalarda, günün ortalarına doğru güneş ışığı farklı boyutlarda yansımalarda bulunarak oda duvarlarında değişik renk efektleri oluşturuyor. Bu nedenle, sabah ışığı alan mekanları daha çok pastel renklerle; açık yeşil, açık somon ve bebek mavisi gibi tonlarla boyamak yerinde bir tercih oluşturuyor.Bütün gün ışık alan odalar için günün her saatinde boya ve badana renk seçimi yapabilirsiniz. Üstelik tercih edeceğiniz renk skalası, pastel renkler başta olmak üzere zevkinize uygun tüm renk tonları, bu mekanlarda oldukça başarılı bsonuç veriyor. Günün büyük bölümünü ışık almadan ve loş olarak geçiren odalar için tercih edilebilecek renk tonları, sıklıkla sarı, turuncu ve hatta kırmızı tonları gibi sıcak renk seçeneklerinden oluşuyor. Böylelikle, sabahın solgun ışık etkisini bu yolla nispeten gidermek mümkün hale geliyor.Yaşam Alanınızın İşlevine Göre Renk Seçimi Fark Yaratır!Çalışma odanız, oturma odanız, salon ya da yatak odanız… Her biri için tercih edeceğiniz renk ve hatta renk tonu, odanın fonksiyonel özelliklerine göre, ruh halinizde olumlu ya da olumsuz etkiler ortaya koyuyor. Örneğin çalışma odanız için tercih edeceğiniz canlı renkler, bütün gün kendinizi dinamik hissetmenizi sağlarken aynı renkleri yatak odanızda kullandığınızda bu renkler, uykusuzluk gibi olumsuz bir etki yaratabiliyor.Evinizin karşılama alanı olan antre ve hol gibi mekanlar da yine ışığın yansıma ve ortamda kalma süresine göre farklı duvar renklerine ihtiyaç duyuyor. Mutfaklar ve çocuk odaları gibi sirkülasyonun çok olduğu hareketli mekanlar için ise canlı ve cıvıl cıvıl renkleri tercih etmek kusursuz bir sonuç ortaya koyuyor.