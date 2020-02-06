Doğru ilaçlamayla arı yaşamına destek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca tarım ile uğraşmakta olan vatandaşlara yönelik arıcılık ve arılar hakkında uyarılarda bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamada vatandaşlara tarımsal ilaçlamalar, akşam üzeri veya sabah erken saatlerde, arıların uçuş yapmadıkları zamanlarda uygulanmalıdır uyarısı yapılırken, gereksiz ilaçlama yapmanın doğal dengeyi bozacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, "İlkbaharın yaklaşması ile bitkisel üretim yapılan alanlarda zirai ilaç kullanımı başlayıp, kontrolsüz yapılan ilaçlamalar yüzünden çok fazla canlı yaşamı sona ermektedir. Yapılan araştırmalar, ne yazık ki ülkemizde yapılan bilinçsiz tarımsal ilaçlamanın arı ekolojik dengesini ciddi anlamda bozduğunu ifade ediyor. Arının da bir canlı olduğunu ve doğanın dengesinin korunmasında büyük bir rol oynadığını unutan insanoğlu ne yazık ki zamansız yapılan tarımsal ilaçlama ile arı neslini ciddi anlamda tehdit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA