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Doğru mevsimde doğru lastik için denetimler arttı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, Doğru Mevsimde Doğru Lastik sloganı kapsamında İlçe Jandarma Trafik ekipleri denetimlerini artırıyor.

18.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:56Doğru mevsimde doğru lastik için denetimler arttı
'nın ilçesinde, Doğru Mevsimde Doğru Lastik sloganı kapsamında İlçe Trafik ekipleri denetimlerini artırıyor.

Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, kamyon, kamyonet, minibüs gibi araçlara yönelik denetim yaptı. 24 saat sahada olan jandarma trafik ekibi, kış şartlarına uygun lastik kullanmayan araç sürücülerine uyarılarda bulundu.

Arguvan İlçe Jandarma Bölük Komutanı Ali Ayva da ekibiyle beraber denetim yaptı. Ayva, araç sürücülerini uyararak, kış lastiği konusunda duyarlı olmaları gerektiğini bildirdi. Günlük trafiğe çıkan binek araçlar dahil bütün araç sürücülerine, kış lastiği taktırmalarını, sürücülere trafik kuralları ve can güvenliği konusunda bilgiler veren Ayva," 1 Nisan 2020'ye kadar sürecek kış lastiği takma zorunluluğu nedeniyle denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu yüzden tüm araç sürücülerinin, can ve mal güvenliği için kış lastiği konusunda duyarlı olmaları gerekiyor" dedi.

Okul servis faaliyetleri yapan sürücüleri de sıkı denetleyen Komutan Ayva, öğrenci servislerinin evrakları, kar lastikleri ve emniyet kemerleri hususunda da uyarılarda bulundu. - MALATYA

Jandarma, Malatya, Arguvan, Güncel

Kaynak: İHA

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