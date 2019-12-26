Doğru pijama seçimi uyku kalitesini artırıyor

Dünya Sağlık Örgütü yetişkin bireylerin günlük uyku ihtiyacının 8 saat olduğunu belirtiyor. Ancak uyku kaliteniniz düşükse yeterli süre uyusanız bile uykunuzu almadan yorgun bir şekilde uyanabilirsiniz. Bu nedenle uyku süresi kadar uyku kalitesine de dikkat etmek gerekiyor. Her gün aynı saatte uyumak, uyumadan önce çay ve kahve gibi içecekler tüketmemek, yatak odasının sessiz olmasına özen göstermek, uyurken rahat ve sağlıklı giysiler tercih etmek ise uyku kalitesini artıran faktörler arasında bulunuyor. Elli yılı aşkın tecrübesiyle iç giyim, ev giyim ve pijama ürün gruplarıyla hizmet sunan Yeni İnci; uyku kalitesini artırmak için pijama alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor.

PİJAMADA KUMAŞ TERCİHİ ÖNEMLİ

Uykuya geçişi kolaylaştırmak ve daha kaliteli bir uyku uyuyabilmek için uyku esnasında giyilecek giysilerin dikkatlice seçilmesi gerekiyor. Doğal ve sağlıklı yapısıyla kıyafetlerde sık sık kullanılan pamuklu kumaşlar, uyku esnasında giyilecek giyseler için de en doğru seçenek oluyor. Pamuklu kumaşlar nefes alabilen dokusu ve nem emici özelliği sayesinde uyku kalitesini artırıyor. Vücuttaki hava akışına izin vererek terlemeyi engelliyor ve uykuyu daha sağlıklı hale getiriyor. Isıyı vücudun dışına taşıyarak serinlik yaratan pamuklu kumaşlar, özellikle yaz aylarında konfor sağlıyor. Kış aylarında ise sıcak tutan kumaşı ve yumuşacık dokusuyla polar pijamalar doğru bir tercih oluyor. Vücuttaki nemin dışarıya atılmasına izin veren bu pijamalar, vücut ısısını korunmasına yardımcı oluyor.

VÜCUDU SIKMAYAN BOL GİYSİLER GİYİLMELİ

Kaliteli ve sağlıklı bir uyku için uykuda giyilen giysilerin rahat ve konforlu olması önem taşıyor. Pijama seçerken genellikle dış görünüşüne ve üzerimizdeki duruşuna bakıp, rahatlığını göz ardı ediyoruz. Oysaki görünüşünden daha çok kendimizi içinde nasıl hissettiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bedenimize göre dar ve sıkı olan pijamalar verdiği rahatsızlıkla uykuya geçiş süresini uzatırken, uyku esnasında sık sık uyanmaya neden oluyor. Kendi bedenimizden biraz daha bol ürünler ise daha rahat ve kaliteli uyku uyumanızı kolaylaştırıyor.

KALİTELİ VE GÜVENİLİR MARKALAR TERCİH EDİLMELİ

Pijama seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise sağlıklı üretim yapan güvenilir markaların tercih edilmesidir. Özellikle renkli ve desenli tekstil ürünlerinin boyamasında kullanılan azo boyar maddeler ciltte alerji, kızarıklık ve kaşıntı oluşumuna neden oluyor. Tüm gece vücudumuza temas eden pijamaların üretiminde kullanılan bu kimyasal boyalar nedeniyle ciltte oluşan rahatsızlıklar uyku kalitemizi düşürüyor ve rahat uyku uyumamızı engelliyor. Bu nedenle pijama alırken mutlaka azo boyar testinden geçen ürünlerin seçilmesine özen gösterilmelidir.