Doğru Sehpa Nasıl Seçilir?

Evinizin dekorasyonunu tamamlayan en önemli aksesuarlardan biri olan sehpaların doğru seçilmesi, hem görsel hem de işlevsel olarak büyük önem taşıyor. Sehpayı kullanacağınız salonun ebatları, dekorasyon stiliniz ve kullanım alışkanlıklarınız bu önemli seçimde büyük rol oynuyor.
Sehpa seçerken neye dikkat etmek gerekir?
Evinizin salonunda ya da oturma odasında kullanacağınız sehpayı seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli unsurlardan biri dekorasyon stiliniz. Eğer klasik bir salona sahipseniz, sehpanızın da bu stile uyum sağlayabilecek modeller arasından seçilmesi büyük önem taşıyor. Oymalı ve işlemeli modellerden oluşan klasik mobilyalara en fazla uyum gösteren sehpa modelleri, genellikle altın ya da gümüş varaklı, ayak oymalı ve mermer detaylı tasarımlar. Cam
materyalin de bu ayak tipleri ile bir araya gelerek harika modeller oluşturduğunu belirtmek gerekiyor.
Modern salonlar için seçim yapmak biraz daha kolay denilebilir; zira modern dekorasyonlar aslında her tür tasarıma açık ve esnek bir özellik taşıyor. Zıtlıkların bir araya getirilerek özgün stiller ortaya çıkarıldığı göz önüne alınırsa, modern salonunuzda birçok farklı sehpa modelini uygulayabilirsiniz. Metal ve krom ayaklı modellerden ahşap mobilyalara kadar farklı seçenekleri, cam ve aksesuarlarla zenginleştirerek bohem bir stil elde edebilirsiniz.
Sehpa Seçiminde Belirleyici Etkenler Nelerdir?
Diğer tüm mobilyalarınızla birlikte, sehpayı kullanacağınız mekanın duvar boyası, halı ve perdelerin renklerine kadar birçok ürünün ortak özellikleri, sehpaların formu ve rengi hakkında belirleyici nitelik taşıyor. Eğer geniş bir alana sahipseniz, seçeceğiniz mobilyalar ve sehpa modeli bu salonda küçük kalmayacak biçimde hacimli olmalı. Aksi taktirde oluşabilecek geniş boşluklar, kötü bir görüntü sergileyebiliyor.
Dar ve küçük mekanlar için sehpa seçilirken, estetik ve görsel özelliklerinin yanı sıra işlevsel özellikleri de önem taşıyor. Depolama için de kullanılabilen işlevsel modeller, küçük mekanlarda oldukça büyük işler başarıyor. Küçük mekanları daha ferah göstermek için beyaz, bej, krem ve hatta lake gibi aydınlık renkleri tercih ederek küçük ve etkili bir illüzyon yaratabilirsiniz.
Kaliteli Bir Sehpa Seçimi Neden Önemlidir?
Özellikle hareketin yoğun olduğu evlerde, kaliteli bir sehpanın kullanmak her yönden büyük avantaj sağlıyor. Çocuklu evler için tercih edilebilecek sehpa modelleri, dayanıklı malzemeler ile tasarlanmış ve herhangi bir devrilme ya da darbe sonucunda sağlamlığını koruyabilecek ürünler arasından seçilmeli. Geniş salonlarda kullanılacak olan sehpaların hacim olarak daha büyük ve ağır modellerden tercih edilmesi ise avantaj sağlıyor.
Dar ve küçük alanlarda tercih edeceğiniz sehpa modelleri, hafif ve fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra kolayca bir araya getirerek büyük bir sehpa elde edebileceğiniz modüler modeller olmalı. Sehpaların üretildiği malzemelere uygun temizlik ve bakım şartlarının yerine getirilmesi de ürünlerin dayanıklılık ve uzun ömürlülüğüne katkı sağlayan etkenler arasında yer alıyor.