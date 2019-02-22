Doğru Yatırımın Anahtarı Seçici Olmak

Proje üreten ve büyük şirketlerle işbirlikleri yapan kripto paralar, yatırımcıların gözdesi...

Son yıllarda popülerliğini zirveye taşıyan kripto paralar hakkında, tüm dünyada tartışmalar devam ediyor. Balon mu değil mi? Karlı mı zararlı mı? Tüm bu soruların yanıtlarını net olarak almak pek mümkün olmasa da uzmanlar yatırımcılara temkini elden bırakmamalarını tavsiye ediyor.

Yatırımcıların aklındaki en önemli sorulardan birisi de hangi kripto paralara yatırım yapmalı? Piyasada yatırım yapılabilecek binlerce kripto para bulunuyor. Kripto paralar varlıklarını sürdürebilmek için gereken altyapı çalışmalarını sağlayarak yatırımcıları kendilerine çekmek için kıyasıya bir yarış içerisindeler. Bu yarışta söz sahibi olabilmek için de altyapılarını sağlam projelerle destekliyorlar. Uzmanların ortak görüşü de güçlü proje ve işbirlikleri yapan kripto paralara yatırım yapılması üzerine.

Ben Blockhain'i arı, kripto paraları bal olarak nitelendiriyorum. Blockchain teknolojisi zamanla hayatın pek çok alanında insanlığa büyük hizmetler verecek gibi görünüyor. Blockchain teknolojisi sayesinde ortaya çıkan kripto paralar, bugün herkesin ulaşabileceği bir noktada bulunuyor ve yatırımcılardan gelen arz talep sayesinde popülaritesini korumaya devam ediyor.

Kripto paralara yatırım yapmak isteyenlerin öncelikle konuyu çok iyi araştırmaları gerekiyor. İletişim çağında olduğumuzu da varsayarsak internet üzerinde kripto paralar ile ilgili sayısız veriye ulaşmak mümkün. Yatırımcı buralardan konuyu detaylıca öğrenip ilk etapta küçük miktarda girişler yaparak, al-sat yöntemini uygulayabilir. Bana göre, bugün geldiğimiz noktada kripto paraların en bilineni ve değerlisi olan, bu işe lokomotiflik yapan Bitcoin'e yatırım yapmak sabırlı olmayı gerektiriyor. Çünkü Bitcoin geçtiğimiz iki yılda aldığı büyük yatırımlarla değerinin çok üzerine çıktı ve akabinde sürekli bir düşüş yaşayarak ayı piyasasına girdi. Böyle olunca da Bitcoin'in tekrar hareketlenmesi için balina diye tabir ettiğimiz büyük yatırımcıların harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

Yatırım Yaparken İnce Eleyip Sık Dokumak Gerekiyor

Kripto paralara yatırım yaparken sağlam projelere dayanan ve alt yapısı güçlü olanları tercih etmenin faydalı olacağını belirten Erdoğan Köse sözlerine şöyle devam etti: "Yatırımcının gözü artık alt coinlerde. Çünkü alt coinler Bitcoin'e göre daha hareketli yatırım amaçları. Global şirketlerle büyük işbirlikleri yapan ya da ayakları yere basan projeler üreten altcoinler değerini giderek artırıyor. Biz Intexcoin'e dünyanın çeşitli ülkelerinden yatırımlar alıyoruz. Ethereum tabanı ile yarattığımız Intexcoin ile bugün Intexcharity adını verdiğimiz global bir yardımlaşma projesini destekliyoruz."

Güvenli ve Doğrudan Bağış

Erdoğan Köse Intexcharity projesinin işleyişini şu şekilde anlatıyor: "Intexcharity doğrudan bağış platformu geleneksel bağış yöntemlerine güvenin az olması, bağışçıların yaptıkları bağışın nereye gittiğini tam olarak görememeleri gibi sorunlardan arınmış bağış için yeni çözümler üreten bir platformdur. Intexcharity, Ethereum blockchain alt yapısına dayanır ve Intexcharity üzerindeki tüm bağış hareketleri izlemek isteyen herkes tarafından görüntülenebilir. Intexcoin e-ticaret platformu Intexplace.io üzerinde yapmış olduğunuz alışveriş sonunda ya da Intexpay ile otomat makineleri ve kabul noktalarında yapmış olduğunuz alışveriş sonunda oluşan işlem ücretleri doğrudan hiçbir kesinti olmadan Intexcharity bağış platformuna aktarılır ve gün sonunda platformda biriken bağışlar tüm Intexcoin bilekliklerine gönderilir. Bileklik sahipleri, bilekliklerinde biriken Intexcoinler ile otomat makineleri ya da kabul noktalarında alışveriş yapabilirler. Yapılan bu alışverişten doğan işlem ücretleri de bağış platformuna aktarılır ve bu döngü sürekli devam eder."

Kaynak: Bültenler