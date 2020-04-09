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Doğruer'den koronaya uçak benzetmesi

Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, korana virus salgınıyla ilgili, "Ben bunu havada giden uçağa benzetiyorum.

09.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:53
Doğruer'den koronaya uçak benzetmesi
Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, korana virus salgınıyla ilgili, "Ben bunu havada giden uçağa benzetiyorum. Bu uçak bir şekilde yere inecek. Biraz sallamış olabilir, zorunlu iniş de yapsa yere inecek. En az hasarla yere inmeliyiz" dedi.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında hemşehrilerine seslendi. Aynı zamanda hekim olan Başkan Doğruer, korona virüs ile mücadele kapsamında ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tedbirli olunması noktasında uyarı niteliğinde açıklamalar yapan Doğruer detaylı bir sunum yaptı. Salgın karşısında hem rehavete kapılmamak hem de tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan Doğruer, 30 bin kişinin hastalanmasının tesadüf olmadığını belirtti. Doğruer, "Bu bir pandemidir. Dünyayı, Türkiye'yi, etkilemiştir. Maalesef bunun sosyal, ekonomik ve sağlık boyutu vardır. Bu zorlu günler geçecek. Ben bunu havada giden uçağa benzetiyorum. Bu uçak bir şekilde yere inecek. Biraz sallamış olabilir, zorunlu iniş de yapsa yere inecek. En az hasarla yere inmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Tablo çok ağır olabilir"

Doğruer, "Virüs çok hızlı yayılıyor. İyi yanı öldürücülüğü çok az. Yüzde 1,5-2 oranında vefata sebep oluyor. Bir yandan yaşımıza güvenmeyelim. 40 yaşında üzerinde nüfusun 3'te 1'i kronik hastalığına sahip. Tabii ki esnaf, çiftçi işine gidecek ama özellikle cumartesi-pazar günleri, kamu dairelerinin kapalı olduğu dönemlerde merak için, gezmek için sokağa çıkmayalım. Piknik fotoğraflarını da sosyal medyaya koymayın. Zaten yasaklandı. Bir doktor kardeşiniz olarak söylüyorum; inanın tablo çok ağır olabilir. Sağlık personelleri yoğun bakımdaki hastalarla uğraşmaktan evlerine gidemiyor" diye konuştu.

"İlçeler arasında 29. sıradayız"

"Dışarı çıkma zorunluluğu olmayan insanlarımız özelikle haftasonu dışarıya çıkmasın" diyerek sözlerini sürdüren Doğruer ilçesi özelinde önemli bilgiler paylaştı. Doğruer, şunları söyledi: "Türkiye'de 30 bin üzerinde hastamız var. İzmir de 2. sırada. Risk haritasında İzmir'in 29. sırasındayız ama bu demek değil ki hiç olmayacak. Pozitif çıkan vakamız henüz yok. Hastanede takip edilen birden fazla hastamız var. Kuvvetli şüpheli hastalarımız Bergama Devlet Hastanesinde yatıyorlar. 14 günlük karantina sürecini bekliyorlar."

"Yazlığımıza gitmeyeceğiz, gidiyorsak geri dönmeyeceğiz"

Doğruer ayrıca, "İl dışından girişler çıkışlar yasaklanmıştı. Özellikle İstanbul'dan kapalı olmayan bir haftalık süreçte otobandan Dikili'ye yazlıklara geçildi. Virüsün Dikili'ye gelmesi, Kınık'a gelmesi demektir. Bu insanlar Bergama Devlet Hastanesini kullanıyor, biz de orayı kullanıyoruz. Kınıklıların Dikili'de yazlığı var. Riski arttırmak istemiyorsak yazlığa gitmeyeceğiz. Gidiyorsak da Kınık'a dönmeyeceğiz. İl dışından gelen misafirimizi Kınık'ta ağırlayacaksak, evden çıkmayacak. Gelen başımızın üstünde ama 14 gün evinde kalacak. Kontroller ve denetimler yapılacak. Bu genelgede yok ama hıfzıssıhha kurulu olarak Kınık'a özel bir karar aldık. Dışarıdan gelenleri sıfıra indirmeliyiz. İndiremiyorsak da gelecek hemşehrilerimiz bunu bilsin" açıklamasını yaptı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Sadık Doğruer, Kınık, Güncel
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