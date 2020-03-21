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DOĞTARBESBİR heyetinden Almanya'ya çalışma ziyareti

Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Almanya çalışma ziyaretini gerçekleştirdi.

21.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:13
DOĞTARBESBİR heyetinden Almanya'ya çalışma ziyareti
Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği Almanya çalışma ziyaretini gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Destek Programı çerçevesinde uygulanan "Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarının Yönetim Kapasitelerinin Artırılması" projesi, kapsamında Almanya Çalışma ziyareti 14 iştirakçi temsilciler ve proje ekibinin katılımı ile gerçekleşti.

Bonn, Frankfurt, Köln ve çevre illerde organik tarım uygulaması yapan dernekler, firmalar, marketler ve ilgili kurumlar ziyaret edildi.

DOĞTARBESBİR Başkanı Nazmi Ilıcalı, ziyaret edilen yerler arasında IFOAM (Uluslararası Organik Tarım Organizasyonu), Bonn Üniversitesi Uygulama çiftliği, DEMETER (Biyodinamik Tarım Derneği) üyelerinin çiftlikleri ve organik ürün marketleri, organik tohum üretimi yapan dernek üyesi firmalar ve AÖL (Organik ürün üreten üreticilerin içinde bulunduğu platform) yer aldığını belirtti.

Ilıcalı, çalışma ziyaretinde Almanya iştirakçi STK ' ların işleyişleri üretim ve sektörel gelişmeye katkıları hakkında, organik tarım uygulamaları hakkında yerinde inceleme imkanı bulduklarını söyledi.

Çalışma ziyaretine derneğin yanında proje ana iştirakçisi ETO ve Marmara Üniversitesi temsilcileri ve diğer iştirakçi dernekler Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Akçakoca Organik Güvenilir Gıdalar Derneği, Erzurum Organik Gıdalar Derneği, KEYAT, Konya Organik Tarım Derneği, Adana ETO şubesi, ERKADIN, Eğitim ve Meslek Edindirme Derneği, Çukurova Organik Tarım Derneği temsilcileri katıl sağladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Almanya, Güncel

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