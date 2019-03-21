Doğtaş-Kelebek Mobilya Rize Mağazası Açıldı

Kaynak: İHA

Doğtaş-Kelebek Mobilya Rize Mağazası bugün Taşlıdere Mahallesindeki yerinde hizmete açıldı.Merkezi Trabzon'da bulunan Mobilyacı İşadamları Derneği (MOBİAD) Başkanı Alper Bektaş'ın sahibi olduğu Üçyıldız Turizm bünyesinde hizmete giren mağazanın açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, Rize Belediye Başkan Adayı Rahmi Metin, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzonlu ve Rizeli iş adamları ile davetliler katıldı.Açılışta konuşan işadamı Alper Bektaş, Türkiye'nin köklü ve seçkin mobilya markalarını Rizeli vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bektaş, yapılan bu açılışlar ile istihdama da önemli bir katkı sağladıklarını belirterek mağazalarının Rize'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.Yapılan açılışın ardından Alper Bektaş, misafirlerine mağazayı gezdirdi. - RİZE