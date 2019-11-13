Haberler » Güncel » Doğu Afrika'nın en tehlikeli yolları Uganda'da - Haber

Doğu Afrika'nın en tehlikeli yolları Uganda'da

Araç sayısının azlığına rağmen trafik kazalarındaki ölüm oranlarıyla dikkati çeken Doğu Afrika'da "en kötü yol güvenliğine sahip" ülkenin Uganda olduğu bildirildi.

13.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:32Doğu Afrika'nın en tehlikeli yolları Uganda'da
sayısının azlığına rağmen trafik kazalarındaki ölüm oranlarıyla dikkati çeken Doğu 'da "en kötü yol güvenliğine sahip" ülkenin Uganda olduğu bildirildi.
Uganda Araç Denetim Kurulu Komiseri Süleyman Kirungi, başkent Kampala'daki etkinlikte yaptığı açıklamada, ülkede trafik kazalarında her yıl 3 bin 500 insanın hayatını kaybettiğini söyledi.
"Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, Doğu Afrika'daki en kötü yollara sahip biziz." diyen Kirungi, kazalara neden olan diğer bir etkenin ise araçlardaki kusurları görmezden gelen şirketler ve patronlar olduğunu dile getirdi.
BM rakamlarına göre, trafik kazalarının yüzde 90'ı az gelişmiş ve gelişmekteki ülkelerde yaşanıyor.
Dünya genelindeki kazalarda her yıl 1,2 milyon kişinin ölürken, Afrika'da her 100 bin kişiden 26,6'sı trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

Afrika, Araç, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:36 İzmir'de jeotermal ihalesine tepki
14:36 Katar'da 36 milyar dolarlık potansiyel, Türk şirketlerini bekliyor
14:36 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP imha faaliyetleri sürüyor
14:36 Av tüfeğiyle fotoğraf çektirirken kazara annesini yaraladığı iddiası
14:35 Eski İngiliz askeri görevlisinin ölü bulunması - Cenazenin Adli Tıp'tan alınması
14:06 Anket şirketi ORC, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinin sonuçlarını açıkladı
14:03 Washington Post, Trump'ın Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması önereceğini iddia etti
13:00 Sınava girmek istemeyen genç kız, okulun ikinci katından kendini boşluğa bıraktı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
12:39 TÜRK-İŞ, HAK İŞ ve DİSK, "Bu vergi düzeni adil değildir" deyip Meclis'e çağrı yaptı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 14:36:33