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Doğu Afrika öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilasıyla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmeye çalışan Doğu Afrika ülkelerinin gelecek yağmur döneminde öncekilerin 20 katı büyüklükte bir çekirge istilasıyla karşılaşabileceğini bildirdi.

10.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:38
Doğu Afrika öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilasıyla karşı karşıya
Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmeye çalışan Doğu Afrika ülkelerinin gelecek yağmur döneminde öncekilerin 20 katı büyüklükte bir çekirge istilasıyla karşılaşabileceğini bildirdi.
BM Gıda ve Tarım Örgütünden (FOA) yapılan açıklamada, Kovid-19'a rağmen bölge ülkelerinde çöl çekirgesi istilasına karşı ilaçlama çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.
Şimdiye kadar 10 ülkede 240 bin hektarlık alanın ilaçlandığı ve 750 kişiye kontrol operasyonlarına ilişkin eğitim verildiği belirtilen açıklamada, özellikle Kenya, Etiyopya ve Somali 'deki durumun alarm verici seviyede olduğuna işaret edildi.
Kontrol çalışmaları hızlandırılmazsa çöl çekirgesi sürülerinin bu yağmur döneminde öncekinden 20 kat daha büyük olabileceği ifade edilen açıklamada, halihazırda gıda yetersizliği yaşayan milyonlarca Doğu Afrikalı için durumun ciddileşeceği vurgulandı.
Açıklamada, iç savaşın yıkıcı etkileriyle karşılaşan Yemen ile İran'ın da tehdit altında olduğu belirtildi.
Aylardır Doğu Afrika ve Orta Doğu ülkelerindeki tarlalara zarar veren çekirge sürüleri, her gün 150 kilometre yol katedebiliyor.
Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Birleşmiş Milletler, Somali, Afrika, Güncel
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