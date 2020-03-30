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Doğu Afrika ülkelerinden Kovid-19'la mücadelede iş birliğini güçlendirme kararı

Hükümetler arası Kalkınma Otoritesi'ne (IGAD) üye devletler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliğini güçlendirme kararı aldı.

30.03.2020 23:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:18
Doğu Afrika ülkelerinden Kovid-19'la mücadelede iş birliğini güçlendirme kararı
Hükümetler arası Kalkınma Otoritesi'ne (IGAD) üye devletler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliğini güçlendirme kararı aldı.
Video konferans yoluyla düzenlenen "sanal zirve" sonrası Sudan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Abdullah Hamduk'un katıldığı zirvede salgınla mücadelede, üye ülkeler arasındaki iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmenin önemine vurgu yapıldı.
Zirvede, salgının ekonomik etkilerinin hafifletilmesi için bölgesel bir fon oluşturulması, Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve uluslararası kuruluşlardan destek alınması konusunda anlaşma sağlandı.
Bölge ülkelerinin sağlık ve maliye bakanlıkları arasında koordinasyon mekanizması kurulması konusunda da mutabık kalındı.
Zirvede, gıda ve sağlık ürünlerinin geçişi için kapıların açılmasına izin verilmesi dışında, salgınla mücadelede seyahat yasağı ve sınır kapılarının kapatılması uygulamalarının sürmesi gerektiği vurgulandı.
Zirveye Hamduk'un yanı sıra Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar katıldı.
Doğu Afrika'da 8 ülkenin meydana getirdiği IGAD'da, Güney Sudan, Cibuti, Uganda, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali ve Sudan yer alıyor.
Salgının Afrika'daki son durumu
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin son verilerine göre, kıtada 46 ülkede 4 bin 871 Kovid-19 vakası görüldü, 152 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Kıtada hastalığa yakalanan 340 kişi ise sağlığına kavuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Afrika, Sudan, Güncel
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