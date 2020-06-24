Doğu Akdeniz'de camilerde cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar sabah namazını camilerde kıldı.

24.06.2020 07:08 | Son Güncelleme: 24.06.2020 07:57
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar sabah namazını camilerde kıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın maske ve mesafe kurallarına uyularak vakit namazlarının cemaatle kılınacağını açıklamasının ardından bazı vatandaşlar çocuklarıyla sabah namazı için Adana'daki Merkez Sabancı Camisi'ne geldi.
Camiye giren vatandaşlar, ilgililerce belirtilen sosyal mesafe kuralına göre saf tuttu.
Maskeyle namaz kılan vatandaşlar daha sonra dua etti.
Mersin
Mersin'de de vatandaşlar, ezan sesiyle birlikte kentin en büyük camisi olan Muğdat Camisi'ne geldi.
İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namazda vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralı çerçevesinde ibadetlerini gerçekleştirdi.
Kondi, yeniden cemaatle camilerde buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uyulmasını istedi.
Camiye, Kovid-19'a ilişkin uyarı metinlerinin asıldığı görüldü.
Hatay
Hatay'da ise Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'ne gelen vatandaşlar, kendi seccadelerini sererek saf tuttu.
Sosyal mesafe kuralına uyan ve maske takan cemaat, namazın ardından dua etti.
Osmaniye
Osmaniye'de tarihi Envar-ül Hamit Camisi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar da sosyal mesafeyi göz önüne alarak saf tuttu.
Namaz esnasında maske taktıkları gözlenen vatandaşlar, daha sonra dua ederek camiden ayrıldı. Doğu Akdeniz’de camilerde cemaatle ilk sabah namazı kılındı

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Haber

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