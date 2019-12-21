Doğu Akdeniz'de dengeler değişti, Rum Kesimi İsrail'e sığındı: Hemen imzalayalım

İsrail, Yunanistan ve Rum Kesimi, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası sonrasında Doğu Akdeniz'deki değişen dengeler karşısında siyasi girişimlerini sürdürmeye devam ediyor.Bu amaçla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail, Doğu Akdeniz'de var olan gazın Avrupa'ya taşınması amacıyla oluşturulan Doğu Akdeniz Boru Hattı (EastMed) projesinin imzalanması konusunda görüş birliğine vardı.

DOĞALGAZIN YUNANİSTAN VE İTALYA ÜZERİNDEN AVRUPA'YA İHRACATI HEDEFLENİYOR

EastMed projesi, Kıbrıs'taki doğalgaz ve İsrail'in doğalgazını, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa'ya ihracatını hedefliyor.

Türkiye'ye karşı atılacak adımlar konusunda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Rum yönetimi lideri Nikos Anastasaidis ile bir görüşme yaptı. Netanyahu, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı kınadı.

"HEMEN İMZALAYALIM"

Konu ile ilgili açıklama yapan Rum Hükümet sözcüsü Kyriakos Kousios, Netanyahu ile Anastasaidis'in uzun bir telefon görüşmesi yaptığını söyledi. Rum sözcü, "İsrail Başbakan ile Anastasiades'in İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan arasındaki EastMed Boru hattı ile ilgili anlaşmasının hemen imzalanmasını kararlaştıklarını" açıkladı.

TÜRKİYE'YE KARŞI ADIMLARI ELE ALDILAR!

Anastasiadis'in Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile de telefon görüşmesi yaptığı ve görüşmede "Türkiye'ye karşı nasıl ortak hareket edilmesi gerektiği konularının ele alındığı" kaydedildi. Anastasiadis'in pazartesi günü de Ürdün Kralı Abdullah ile telefonda konuşacağı duyuruldu.

YUNAN VE GÜNEY KIBRIS ARASINA SET ÇEKİLDİ

Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşmayla, Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında imzalanacak olan anlaşmanın sonucunda oluşacak deniz alanı kaybının önüne geçildi ve Türkiye'nin 41 bin kilometrekarelik alana hapsolması engellendi.

Belirlenen alanda balıkçılık faaliyetleri, petrol ve doğalgaz aramasında yetkili ülkeler Türkiye ile Libya olacak. Türkiye, bu alanda petrol ve doğalgaz sondajının ruhsatını verebilecek.