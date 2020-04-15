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Doğu Akdeniz'de gemilere İHA ile takip

DOĞU Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateyni, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile takip ediliyor.

15.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:01
Doğu Akdeniz'de gemilere İHA ile takip

DOĞU Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateyni, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile takip ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsü. Deniz Kuvvetlerimiz, denizlerdeki gözümüz İHA'lar ile mavi vatanımızı sürekli gözetleyerek hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla koruyor" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Barbaros Hayrettin Paşa, İnsansız Hava Aracı, Doğu Akdeniz, Güncel
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