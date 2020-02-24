Haberler » Güncel » 'Doğu Akdeniz'de Güvenlik, Barış ve İstikrar Uluslararası Kongresi' düzenlenecek - Haber

"Doğu Akdeniz'de Güvenlik, Barış ve İstikrar Uluslararası Kongresi" düzenlenecek

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı desteğinde Çağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi iş birliğiyle 26-27 Mart tarihlerinde Çağ Üniversitesinde "Doğu Akdeniz'de Güvenlik, Barış ve İstikrar Uluslararası...

24.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:14
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı desteğinde Çağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi iş birliğiyle 26-27 Mart tarihlerinde Çağ Üniversitesinde "Doğu Akdeniz'de Güvenlik, Barış ve İstikrar Uluslararası Kongresi" düzenlenecek.

Kongrenin temel amacı, sosyal ve beşeri bilimler alanında uluslararası ilişkiler bölümüne yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimlerin paylaşılmasına, geliştirilmesine ve yeni perspektiflerin oluşmasına aracılık etmek. Bu şekilde uluslararası ilişkiler başta olmak üzere diğer sosyal bilimler alanlarına da katkıda bulunulması hedefleniyor. Kongrede enerji, Kıbrıs, göç, güvenlik, dış politika, uluslararası hukuk, insan hakları, terörizm, çevre, iklim değişikliği, gibi konu başlıkları ele alınacak. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Doğu Akdeniz, 27 Mart, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:41  Ersun Yanal kimdir? Ersun Yanal nereli? Ersun Yanal hangi takımları çalıştırdı?
11:32  Vergi Haftası nedir? Vergi Haftası ne zaman?
09:56  24 Şubat Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
09:21  Faruk Barman kimdir? Oyuncu Faruk Barman kaç yaşında, nereli?
08:45  Baskılı tişört modasında zarif tasarımlı modeller görücüye çıktı!
24.02.2020 11:59:36