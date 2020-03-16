Doğu Akdeniz'de hem karada hem denizde fırtına bekleniyor
MERSİN (İHA) – Doğu Akdeniz'de hem karada hem denizde fırtına uyarısı yapıldı.
16.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:53
MERSİN (İHA) – Doğu Akdeniz'de hem karada hem denizde fırtına uyarısı yapıldı. Mersin , Adana ve Osmaniye çevrelerinde bu geceden itibaren yüksek kesimlerde saatteki hızı yer yer 100 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenirken, denizde ise Mersin ve Adana kıyıları ile açıklarında kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.
Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/saat) beklendiği belirtildi. Fırtınanın etkisini 18 Mart Çarşamba gece yarısına kadar sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Öte yandan denizlere ait meteorolojik uyarı ise Mersin ve Adana kıyıları ve açıklarında bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde saatteki kızı 75 kilometreye ulaşacak fırtına; yer yer 9 kuvvetinde saatteki hızı 90 kilometreye ulaşacak kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bilgisi verildi. Denizdeki fırtınanın 19 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililer uyarıldı. - MERSİN
Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerinden sonra Mersin, Adana ve Osmaniye'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat, yüksek kesimlerde yer yer 100 km/saat) beklendiği belirtildi. Fırtınanın etkisini 18 Mart Çarşamba gece yarısına kadar sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Öte yandan denizlere ait meteorolojik uyarı ise Mersin ve Adana kıyıları ve açıklarında bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerden etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde saatteki kızı 75 kilometreye ulaşacak fırtına; yer yer 9 kuvvetinde saatteki hızı 90 kilometreye ulaşacak kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bilgisi verildi. Denizdeki fırtınanın 19 Mart Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilgililer uyarıldı. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Doğu Akdeniz, Mersin, Adana, Güncel
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