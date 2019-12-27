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Doğu Akdeniz'de İtalya Deniz Kuvvetleri ile ortak deniz eğitimi

Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı fırkateynler, Doğu Akdeniz'de İtalya Deniz Kuvvetleri ile ortak deniz eğitimi faaliyeti yürüttü.

27.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:06 Doğu Akdeniz'de İtalya Deniz Kuvvetleri ile ortak deniz eğitimi
Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı fırkateynler, Doğu Akdeniz'de Deniz Kuvvetleri ile ortak deniz eğitimi faaliyeti yürüttü.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Doğu Akdeniz'de deniz güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen Akdeniz Kalkanı Harekatı'na kesintisiz ve etkin bir şekilde devam edildiği bildirilen açıklamada, ayrıca bölgeye gelen NATO ve müttefik savaş gemileri ile her fırsatta karşılıklı eğitimler yürütüldüğü ifade edildi.
Bu kapsamda, dün Doğu Akdeniz'de TCG Giresun, TCG Gökova, TCG Göksu ve TCG Salihreis fırkateynlerinin Aksaz Deniz Üssü'nü ziyaret eden İtalyan ITS Zeffiro fırkateyni ile deniz harp nevileri ve deniz güvenliğine yönelik eğitimler yaptığı kaydedildi.
Bu faaliyetin son 12 gün içinde İtalya Deniz Kuvvetleri ile Doğu Akdeniz'de icra edilen ikinci ortak deniz eğitimi olduğu bildirildi. Türk Deniz Kuvvetlerinin, NATO, dost ve müttefik devletler ile iş birliğini geliştirmek ve bölge güvenliğine katkı sağlamak üzere faaliyetlerine devam edeceği ifade edildi.

Doğu Akdeniz, Akdeniz, İtalya, Güncel

Kaynak: AA

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