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Doğu Akdeniz'de koronavirüs salgınına karşı camilerde dua edildi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı camilerden dua sesleri yükseldi.

23.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:40
Doğu Akdeniz'de koronavirüs salgınına karşı camilerde dua edildi
Adana , Mersin , Hatay ve Osmaniye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı camilerden dua sesleri yükseldi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerine camilerde yatsı ezanından sonra minarelerden salgına karşı dua edildi.
Adana Sabancı Merkez Camisi'nde de yatsı ezanı sonrası din görevlisi, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun." dileğinde bulundu.
Osmaniye
Osmaniye'de tarihi Envar-ül Hamit Camisi'nde de yatsı ezanı sonrası dua edildi. Cami imam hatibi Ahmet Saylak, vatandaşlara virüse karşı gereken tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulundu.
Vatandaşlara "Evimizde duralım ve dua edelim" çağrısında bulunan Saylak, "Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten ve musibetten muhafaza eylesin. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık görevlilerimizin ve hastalarımızın yardımcısı olsun." ifadesini kullandı.
Mersin
Mersin'de merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Muğdat Camisi'nde yatsı ezanı sonrası koronavirüse karşı dua edildi.
Cami minaresinden edilen duada, "Tedbirlere uyalım, dua edelim. Yüce Allah devletimizi, milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun." temennisinde bulunuldu.
Hatay
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Ulu Cami'de yatsı ezanı sonrası görevli imam tarafından dua edildi.
Cami minaresinden yapılan duada, "Allah devletimizi, milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi bu salgından en kısa zamanda kurtarsın." temennisine yer verildi. Virüse karşı tedbirler alınması hususunda uyarılar yapıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel

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