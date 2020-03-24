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Doğu Akdeniz'de koronavirüs salgınına karşı camilerde dua edildi

Adana ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı camilerden dua sesleri yükselmeye devam ediyor.

24.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:04
Adana ve Mersin 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı camilerden dua sesleri yükselmeye devam ediyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerine camilerde yatsı ezanından sonra minarelerden salgına karşı dua edildi.
Adana Sabancı Merkez Camisi'nde de yatsı ezanı sonrası din görevlisi, "Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış, çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım. ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasip eyle. Kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım. Zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım." dileğinde bulundu.
Mersin
Mersin'de merkez Yenişehir ilçesinde yatsı ezanı sonrası koronavirüs salgınına karşı dua edildi.
45 Evler Camisi'nde din görevlisi, duaların kabul edilmesi temennisinde bulundu.
Cami minaresinden yapılan duada "Ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle. Bu zor zamanlarda, büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah'ım." denildi.
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Doğu Akdeniz’de koronavirüs salgınına karşı camilerde dua edildi

Kaynak: AA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Mersin, Adana, Güncel

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Doğu Akdeniz'de koronavirüs salgınına karşı camilerde dua edildi

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