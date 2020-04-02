Doğu Akdeniz'de Kovid-19 önlemleri
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Mersin Gişeleri Kontrol noktasında oluşan uzun araç kuyruğu Polis ekiplerinin durdurdukları araçlarda gerekli kontrolleri yapması Polislerin sürücülere gerekli uyarılarda bulunması MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında...
02.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:43
Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu Mersin Gişeleri Kontrol noktasında oluşan uzun araç kuyruğuPolis ekiplerinin durdurdukları araçlarda gerekli kontrolleri yapmasıPolislerin sürücülere gerekli uyarılarda bulunmasıMERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.
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Kaynak: AA