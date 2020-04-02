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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 önlemleri

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Mersin Gişeleri Kontrol noktasında oluşan uzun araç kuyruğu Polis ekiplerinin durdurdukları araçlarda gerekli kontrolleri yapması Polislerin sürücülere gerekli uyarılarda bulunması MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında...

02.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:43
Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu
Mersin Gişeleri
Kontrol noktasında oluşan uzun araç kuyruğu
Polis ekiplerinin durdurdukları araçlarda gerekli kontrolleri yapması
Polislerin sürücülere gerekli uyarılarda bulunması
MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Doğu Akdeniz’de Kovid-19 önlemleri

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Mersin, Tarsus, Adana, Güncel

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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 önlemleri
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