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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Kiliselerde dezenfeksiyon yapılması Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleriHATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından İskenderun Katolik ve Ermeni kiliselerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

19.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:38
Kiliselerde dezenfeksiyon yapılması Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından İskenderun Katolik ve Ermeni kiliselerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı kent genelinde dezenfeksiyon işlemlerini arttırarak sürdürdüklerini belirtti.
Öte yandan Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven başkanlığında oluşturulan komisyon, Kovid-19 Eylem Planı'nı hazırladı.
Payas ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi bölümündeki öğrenciler de artan dezenfektan talebini karşılamaya çalışıyor.
Okul müdürü Ahmet Süreyya Rifaioğlu, çalışmalarla ilgili AA muhabirine, dezenfektan üretimini Türkiye genelinde yapan okullardan biri olduklarını söyledi.
Rifaioğlu, 5 öğretmen ve 56 öğrenciyle üretimleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Doğu Akdeniz’de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Etiketler : Doğu Akdeniz, İskenderun, Güncel

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