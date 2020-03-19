Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Adana Semt Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay, esnafa eldiven dağıtması Esnafı koronavirüse karşı uyarması Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri ADANA - Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
19.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:12
Adana Semt Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay , esnafa eldiven dağıtmasıEsnafı koronavirüse karşı uyarması Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleriADANA - Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Adana Semt Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarcı esnafına eldiven dağıttı.
Pazarcı esnafının mutlaka maske, eldiven, kolonya, ıslak mendil, dezenfekte gibi sağlık ürünlerini bulundurması gerektiğini ifade eden Akçay, herkesin tedbirli davranmasını istedi.
Adana Semt Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarcı esnafına eldiven dağıttı.
Pazarcı esnafının mutlaka maske, eldiven, kolonya, ıslak mendil, dezenfekte gibi sağlık ürünlerini bulundurması gerektiğini ifade eden Akçay, herkesin tedbirli davranmasını istedi.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Etiketler : Doğu Akdeniz, Adana, Akçay, Güncel