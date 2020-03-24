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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

24.03.2020 20:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:28
Adana , Mersin , Hatay ve Osmaniye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediyesince cadde ve sokakların dezenfektanla temizlenmesine devam edildi.
Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri de yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için park ile bahçelere mama ve ekmek bıraktı.
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Doğu Akdeniz’de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler : Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel

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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

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