Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Caddelerin sabunlu suyla yıkanması Kırıkhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ömer Güder'in açıklaması Ekiplerinin çalışmaları Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri HATAY - Hatay'da, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
25.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:23
Caddelerin sabunlu suyla yıkanmasıKırıkhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ömer Güder'in açıklamasıEkiplerinin çalışmaları Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleriHATAY - Hatay 'da, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. Kırıkhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Müdürlüğü ekipleri de kentteki cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Kırıkhan Belediyesi, Doğu Akdeniz, Hatay, Güncel