Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

26.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:21
Adana , Mersin , Hatay ve Osmaniye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediyesince koronavirüse karşı mücadele kapsamında belediye hizmet binası dezenfekte edilerek bina girişinde personel ve vatandaşların ateşini ölçülüyor, halka kolonya ve el dezenfektanı veriliyor.
Düziçi ilçesinde gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimler sürüyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Doğu Akdeniz’de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel

Haberin Videosu :

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Ece Seçkin’den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı Haberler
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı
Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bakan Koca tek tek sıraladı Haberler
Kimlere koronavirüs testi yapılmalı? Bakan Koca tek tek sıraladı
Bakırköy Adliyesi’nde koronavirüs vakası! Mahkemeler karantinaya alındı Haberler
Bakırköy Adliyesi'nde koronavirüs vakası! Mahkemeler karantinaya alındı
Van’da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor Haberler
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor
Emine teyze ’Kuzularım aç yem istiyorum’ dedi, gönüllüler torun sandı Haberler
Emine teyze "Kuzularım aç yem istiyorum" dedi, gönüllüler torun sandı
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti Haberler
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yazın bahçesine davet etti
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu Haberler
Her yerde aranan yaşlı adam, sulama kanalında bu halde bulundu
Koronavirüsün Türkiye’de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı Haberler
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo hazırlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:55: Havalimanında kalan bin 500 kişi yola çıktı - Haber 18:55: Yurt dışından gelen 138 kişi KYK yurduna yerleştirildi - Haber 18:55: Havaalanındaki yabancı uyruklu yolcular Karabük'e getirilmeye başlandı - Haber 18:55: Başakşehir'den koronavirüs açıklaması - Haber 18:55: Sivas'ta trafik ışıklarına 'Evde kal' yazısı eklendi - Haber 18:10: Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir - Haber 18:00: Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı - Haber 17:24: ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı - Haber 17:22: Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir - Haber 16:52: Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor - Haber 15:42: Yaşlı vatandaşa bağırıp üzerine yürüyen polis memuru görevden uzaklaştırıldı - Haberler 09:37: Erdoğan, koronavirüs salgınına ömür biçti: İyi izalosyonla 2-3 hafta içinde kırılır - Haberler