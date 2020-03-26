Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
26.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:21
Adana , Mersin , Hatay ve Osmaniye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediyesince koronavirüse karşı mücadele kapsamında belediye hizmet binası dezenfekte edilerek bina girişinde personel ve vatandaşların ateşini ölçülüyor, halka kolonya ve el dezenfektanı veriliyor.
Düziçi ilçesinde gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimler sürüyor.
Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediyesince koronavirüse karşı mücadele kapsamında belediye hizmet binası dezenfekte edilerek bina girişinde personel ve vatandaşların ateşini ölçülüyor, halka kolonya ve el dezenfektanı veriliyor.
Düziçi ilçesinde gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimler sürüyor.
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Kaynak: AA