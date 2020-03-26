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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

26.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:02
Adana , Mersin, Hatay ve Osmaniye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Antakya'da Ulus Meydanı'nda bulunan ve daha önce emniyet şeridi çekilen oturma bankları, sökülerek kaldırıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, semt pazarlarını denetleyen Antakya Belediyesi zabıtası ve emniyet mensupları, sosyal mesafenin korunmasına yönelik uyarılarda bulundu.
Tedbirler kapsamında, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Antakya ilçe merkezinde bulunan PTT binası önündeki sosyal mesafeyi koruma adına tedbirler aldı.
Vatandaşların arasına belli aralıklarla bariyerlerin yerleştirildiği PTT binası önünde, işlem yapacak kişilerin birbirlerine temas etmeden tek tek içeri alınması sağlandı.
Kırıkhan ilçesinde vatandaşların sevdikleri için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bankalar önünde sosyal mesafenin korunması yönünde anonslar yapıldı.
Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediyesince koronavirüse karşı mücadele kapsamında belediye hizmet binası dezenfekte edilerek bina girişinde personel ve vatandaşların ateşini ölçülüyor, halka kolonya ve el dezenfektanı veriliyor.
Düziçi ilçesinde gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimler sürüyor.
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Doğu Akdeniz’de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Osmaniye, Adana, Hatay, Güncel

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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

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