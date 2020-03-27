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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulaması sıkı şekilde takip ediliyor.

27.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:00
Adana , Mersin , Hatay ve Osmaniye 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulaması sıkı şekilde takip ediliyor.
Hatay
Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Hassa İlçe Belediyesine bağlı ekipler, vatandaşların ve personelin daha sağlıklı ortamlarda çalışmalarını sağlamak amacıyla pazar yerlerini dezenfekte etti.
Zabıtalar satıcılara maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Doğu Akdeniz’de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Mersin, Adana, Hatay, Güncel

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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

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