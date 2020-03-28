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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

28.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:13
Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Adana , Mersin , Hatay ve Osmaniye 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Adana'da alınan tedbir kararları doğrultusunda polis ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yürüyüş parkurunda spor yapan ve Seyhan Baraj Göleti'nde oltayla balık avlayanları uyararak alanın kapatıldığını ve bölgeden uzaklaşmaları gerektiğini bildirdi.
Adana Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise alınan kararlar sonrası otobüs ve yolcu sayısında azalma görüldü.
Adana Vali Mahmut Demirtaş, market temsilcileriyle bir araya geldi.
Toplantıda, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanların yanı sıra tedbir amaçlı evlerinde bulunan diğer vatandaşların telefonla ulaşmaları dahilinde siparişlerinin evlerine gönderilmesi hususunda karar alındı.
Adana Valiliği koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren, "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerinin toplam 5 bin 50 haneye ulaştığı bildirildi.
Mersin'de sürücüler uyarıldı
Polis ekipleri kentte şehirler arası yolcu otobüslerinin sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolundaki gişelerde sürücülere uyarılarda bulundu.
Vatandaşların hafta sonu erken saatlerde bisiklete bindiği ve yürüyüş yaptığı Adnan Menderes Bulvarı'nda da önlem alan ekipler, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.
Sahil bandında yoğunluğun azaldığı gözlendi.
Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu ve otobüs sayısında önceki günlere oranla düşüş olduğu görüldü.
Mersin Büyükşehir Belediyesi de okulların tatil olması nedeniyle "Süt Senin Gurur Mersin'in" projesi kapsamındaki dağıttığı okul sütlerini, öğrencilerin evlerine ulaştırdı.
Hatay
Hatay'da ise jandarma ekipleri Antakya-İskenderun kara yolu Ovakent Mahallesi mevkisinde uygulama yaptı.

Bu kapsamda, eldiven ve maske kullanan jandarma personelleri, sivil ve toplu taşıma araçlarını durdurarak gerekli olmadıkça evden çıkmamaları konusunda sürücüleri ve yolcuları uyardı.
Antakya Belediyesine ait bir mesire alanının önünün ise taşlarla kapatıldığı, girişine de "Koronovirüsle mücadelede vatandaşlarımızın sağlığını korumak için mesire ve piknik alanı kullanıma kapatılmıştır" yazısı asıldığı görüldü.
Otogarda ise peronlardaki yolcu ve otobüs sayısının önceki günlere oranla azaldığı fark edildi.
Osmaniye
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde nikah törenleri az sayıda kişinin katılımıyla yapıldı.
Dezenfekte edilen salonlarda yapılan törenlere nikah memuru, gelin ve damat ile iki şahit, maske ve eldiven takarak katıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel

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