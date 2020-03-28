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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sahil Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Polis ekiplerinin otoyol üzerindeki önlemleri Polis ekiplerinin vatandaşları bilgilendirmesi Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali Peron ve yolcular Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri MERSİN (AA) Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip...

28.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:51
Sahil
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu
Polis ekiplerinin otoyol üzerindeki önlemleri
Polis ekiplerinin vatandaşları bilgilendirmesi
Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali
Peron ve yolcular
Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
MERSİN (AA) Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Mersin'de sürücüler uyarıldı
Polis ekipleri kentte şehirler arası yolcu otobüslerinin sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolundaki gişelerde sürücülere uyarılarda bulundu.
Vatandaşların hafta sonu erken saatlerde bisiklete bindiği ve yürüyüş yaptığı Adnan Menderes Bulvarı'nda da önlem alan ekipler, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.
Sahil bandında yoğunluğun azaldığı gözlendi.
Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu ve otobüs sayısında önceki günlere oranla düşüş olduğu görüldü.
Mersin Büyükşehir Belediyesi de okulların tatil olması nedeniyle "Süt Senin Gurur Mersin'in" projesi kapsamındaki dağıttığı okul sütlerini, öğrencilerin evlerine ulaştırdı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Doğu Akdeniz’de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Akdeniz, Gaziantep, Tarsus, Mersin, Güncel

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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

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