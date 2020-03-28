Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Sahil Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Polis ekiplerinin otoyol üzerindeki önlemleri Polis ekiplerinin vatandaşları bilgilendirmesi Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali Peron ve yolcular Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri MERSİN (AA) Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip...
28.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:51
SahilTarsus-Adana- Gaziantep (TAG) OtoyoluPolis ekiplerinin otoyol üzerindeki önlemleriPolis ekiplerinin vatandaşları bilgilendirmesi Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali Peron ve yolcularDoğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleriMERSİN (AA) Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Mersin'de sürücüler uyarıldı
Polis ekipleri kentte şehirler arası yolcu otobüslerinin sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolundaki gişelerde sürücülere uyarılarda bulundu.
Vatandaşların hafta sonu erken saatlerde bisiklete bindiği ve yürüyüş yaptığı Adnan Menderes Bulvarı'nda da önlem alan ekipler, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.
Sahil bandında yoğunluğun azaldığı gözlendi.
Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu ve otobüs sayısında önceki günlere oranla düşüş olduğu görüldü.
Mersin Büyükşehir Belediyesi de okulların tatil olması nedeniyle "Süt Senin Gurur Mersin'in" projesi kapsamındaki dağıttığı okul sütlerini, öğrencilerin evlerine ulaştırdı.
Mersin'de sürücüler uyarıldı
Polis ekipleri kentte şehirler arası yolcu otobüslerinin sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolundaki gişelerde sürücülere uyarılarda bulundu.
Vatandaşların hafta sonu erken saatlerde bisiklete bindiği ve yürüyüş yaptığı Adnan Menderes Bulvarı'nda da önlem alan ekipler, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.
Sahil bandında yoğunluğun azaldığı gözlendi.
Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu ve otobüs sayısında önceki günlere oranla düşüş olduğu görüldü.
Mersin Büyükşehir Belediyesi de okulların tatil olması nedeniyle "Süt Senin Gurur Mersin'in" projesi kapsamındaki dağıttığı okul sütlerini, öğrencilerin evlerine ulaştırdı.
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Kaynak: AA
Etiketler: Doğu Akdeniz, Gaziantep, Tarsus, Mersin, Güncel