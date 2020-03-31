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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Hatay, Osmaniye ve Mersin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

31.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:47
Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Adana , Hatay , Osmaniye ve Mersin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.
Adana İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, virüsün bulaşıcılığının hızlı olması nedeniyle bazı önlemler alındı.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatları doğrultusunda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin ana arterleri ile toplu taşıma araçlarının yoğun bulunduğu güzergahlarda, şehir içi minibüs ve otobüslerde yüzde 50 doluluk oranı ve doğru oturma pozisyonlarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Şoförlere yasal sorumluluklarının hatırlatıldığı denetimlerde, yolculara da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu, toplu taşıma araçlarında hangi pozisyonda oturmaları gerektiğiyle ilgili bilgi verildi.
Hatay
Hatay'ın Kumlu ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede, 20 gönüllü kursiyerin katılımıyla, günde 300 maske ile 80 bez çanta üretiliyor.
Maske ve çantalar, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara, sağlık çalışanlarına ve askerlere ücretsiz dağıtılıyor.
Dörtyol ilçesinde ise Kaymakam Murat Bulacak, şehirler arası seyahat kısıtlaması denetimine katılarak, sürücüleri gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.
Osmaniye
Osmaniye Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında belediye hizmet binası girişine dezenfektan tüneli yerleştirdi.
Binaya girmek isteyen vatandaşlar tünelden geçiyor, güvenlik görevlilerince ateşleri de kontrol ediliyor.
Mersin
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda dezenfeksiyonu sürdürdü.
Ekipler, Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi'ndeki esnafa tek kullanımlık sabun dağıttı. Sağlık ekipleri de komplekse giren ve çıkanların ateşlerini ölçü.
Yenişehir Belediyesi de ilçe genelinde dezenfeksiyona devam etti.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yazılı açıklamasında, ilçe genelinde yaptıkları dezenfeksiyonun yanı sıra belediyeye bağlı mahalle evlerinde günde 5 bin maske ürettiklerini belirtti.
Toroslar Belediyesi ekipleri ise kamu kurum ve kuruluşları, sağlık merkezleri, yolcu minibüsleri ve otobüs duraklarını dezenfekte etti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Akdeniz, Hatay, Adana, Güncel
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