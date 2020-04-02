Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hüseyin Özdemir'in evinde 3 boyutlu yazıcıyla sağlık personeli için siperlikli maske üretmesi Hüseyin Özdemir'in konuşması Osmaniye ve HatayOsmaniye'nin Düziçi ilçesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hüseyin Özdemir, Kovid-19'la mücadeleye katkıda bulunmak...

02.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:43
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hüseyin Özdemir'in evinde 3 boyutlu yazıcıyla sağlık personeli için siperlikli maske üretmesi
Hüseyin Özdemir'in konuşması Osmaniye ve Hatay
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hüseyin Özdemir, Kovid-19'la mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla okuldan evine getirdiği 3 boyutlu yazıcıyla sağlık personeli için siperlikli maske üretmeye başladı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye ekipleri, Reyhanlı-Kırıkhan kara yolundaki polis kontrol noktasındaki durdurulan araçları dezenfekte edip sürücülere, üzerinde Kovid-19'la ilgili uyarıların yer aldığı kolonyalı mendil dağıttı.
Polis ekipleri de sürücüleri, Kovid-19 tedbirlerine uyma konusunda uyardı. Doğu Akdeniz’de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler: Hüseyin Özdemir, Osmaniye, Düziçi, Güncel

Haberin Videosu :

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Belediye başkanlarına talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun Haberler
Belediye başkanlarına talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun
Antarktika’nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:00: Kuveyt'ten 301 işçi Türkiye'ye getirildi - Haber 18:00: Batman'da yağışın ardından çift gökkuşağı şöleni - Haber 18:00: Ziraat Odası Başkanı Tosuner'den sezon değerlendirmesi - Haber 18:00: Kars'ta karantinaya alınan köye giriş çıkış yasak - Haber 18:00: Dünya Otizm Farkındalık Günü - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber