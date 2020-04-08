Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
Kepçenin yola malzeme dökmesi Halka ücretsiz maske dağıtımı yapılması Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın açıklaması Pazar yerinde alış veriş yapan vatandaşlar OSMANİYE - Osmaniye'de, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında Kadirli İlçe Belediyesi...
08.04.2020 18:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:37
Hatay ve Osmaniye
Hatay'da, Antakya Belediyesi zabıta ekiplerince semt pazarlarının girişlerinde vatandaşlara maske dağıtılıyor. Tarihi Uzun Çarşı ile birçok mahallede de dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülüyor.
Osmaniye'de de Kovid-19'la mücadele kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerin girişlerinde kısıtlamaya gidildi.
Valilik, tedbirler kapsamında Cebelibereket Gazeteciler Cemiyetine maske, eldiven ve dezenfektan verdi.
Kadirli ilçesinde de halka ücretsiz maske dağıtımına başlandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Ömer Tarhan, Osmaniye, Kadirli, Güncel