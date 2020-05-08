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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
08.05.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:35
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent merkezinde uygulama yaptı. Uygulamada durdurulan araçların sürücülerine ve yolculara maske kontrolü yapıldı, ateşi ölçüldü. Ekipler, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında sürücü ve yolculara gül verdi, emniyet kemeri kullanımının önemi, uykusuz araç kullanmanın tehlikeleri, yaya önceliği ve alkollü araç kullanımının sonuçları gibi konularda bilgilendirme yaptı.
Karaisalı ilçesinde zabıta ekipleri esnafa ve vatandaşlara maske, dezenfektan ve kolonya dağıttı. Belediye ekipleri tarafından kamu kurumları, özel kuruluşlar başta olmak üzere toplu kullanım alanları ve ilçeye bağlı 62 mahallenin tamamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.
Mersin ve Hatay
Mersin'de Mezitli Belediyesi ekipleri, 11 Mayıs'ta açılması planlanan kuaförlerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Toroslar Belediyesi de semt pazarlarında esnafa ve halka maske dağıttı.
Hatay'da da Antakya Belediyesi ekiplerince salgına karşı tedbir kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmaları sürdü. Semt pazarlarında giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske kullanılması uyarısı yapıldı. Ekipler, berber ve kuaför salonlarında da dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
Osmaniye
Osmaniye'de belediye ekiplerinin koronavirüsle mücadele kapsamında kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmaları devam etti. Ekipler ayrıca, minibüs ve özel halk otobüslerinde uygulanmaya başlanan yüzde 50 oturma planı ve maskesiz binilmeme kuralına uyulup uyulmadığını denetledi.
Minibüs ve özel halk otobüslerini durduran ekipler, kurallara uymayanlara ceza uyguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Haber

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