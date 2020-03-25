Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri (2)
Cadde ve sokakların havadan görüntüsü Polis ekiplerinin yaşlı vatandaşın siparişini alması Polisin siparişi teslim etmesi ADANA - Adana'da, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
25.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:27
Cadde ve sokakların havadan görüntüsü Polis ekiplerinin yaşlı vatandaşın siparişini almasıPolisin siparişi teslim etmesi ADANA - Adana 'da, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. (2)
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA