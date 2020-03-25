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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri (2)

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden'in konuşması HATAY - Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

25.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:09
İskenderun Kaymakamı İskender Yönden'in konuşması HATAY - Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. (2)
Hatay
İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, İskenderun Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde kentte maske üretimine başlandığını söyledi.
Hedeflerinin toplam 100 bin maske üretimi olduğunu ifade eden Yönden, bunların bir kısmının, sınırdaki Mehmetçiğe gönderileceğini, vatandaşlara da ücretsiz dağıtılacağını kaydetti.
Kırıkhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Müdürlüğü ekipleri de kentteki cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Payas Kaymakamı Polat Kara ise Vefa Sosyal Destek Grubunun, kronik rahatsızlığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılandığını dile getirdi.
Antakya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.
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Doğu Akdeniz’de Kovid-19 tedbirleri (2)

Kaynak: AA

Etiketler: İskenderun Belediyesi, İskenderun, İskender, Hatay, Güncel

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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri (2)

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