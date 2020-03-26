Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Kırıkhan - HATAY
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
26.03.2020 17:53 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:55
Adana , Mersin, Hatay ve Osmaniye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Kırıkhan ilçesinde vatandaşların sevdikleri için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bankalar önünde sosyal mesafenin korunması yönünde anonslar yapıldı.
Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediyesince koronavirüse karşı mücadele kapsamında belediye hizmet binası dezenfekte edilerek bina girişinde personel ve vatandaşların ateşini ölçülüyor, halka kolonya ve el dezenfektanı veriliyor.
Düziçi ilçesinde gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimler sürüyor.
Kırıkhan ilçesinde vatandaşların sevdikleri için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bankalar önünde sosyal mesafenin korunması yönünde anonslar yapıldı.
Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediyesince koronavirüse karşı mücadele kapsamında belediye hizmet binası dezenfekte edilerek bina girişinde personel ve vatandaşların ateşini ölçülüyor, halka kolonya ve el dezenfektanı veriliyor.
Düziçi ilçesinde gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimler sürüyor.
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Kaynak: AA