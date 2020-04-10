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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Halk eğitim merkezi kursiyerlerinin maskeleri dikmesi Merkezde maske dikimi yapan kursiyerler Kadirli Kalk Eğitim Merkezi Müdürü Tahir Tarhan'ın açıklaması - OsmaniyeSağlık-Sen Osmaniye Şubesi üyeleri, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Karacaoğlan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan...

10.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:16
Halk eğitim merkezi kursiyerlerinin maskeleri dikmesi
Merkezde maske dikimi yapan kursiyerler
Kadirli Kalk Eğitim Merkezi Müdürü Tahir Tarhan'ın açıklaması - Osmaniye
Sağlık-Sen Osmaniye Şubesi üyeleri, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Karacaoğlan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulunarak, meyve ikram etti.
Kadirli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulundaki usta öğreticiler, gönüllü olarak günde 500 maske üretimine başladı. Maskelerin, sağlık, kamu, emniyet, jandarma ile müftülük çalışanları başta olmak üzere vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağı bildirildi.
Düziçi'nde ise Kaymakam Mutlu Almalı ve İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım'ın da katıldığı denetimlerde, esnaf ve vatandaşların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Doğu Akdeniz’de Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Kadirli, Güncel
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