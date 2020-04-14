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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Reyhanlı Belediyesine bağlı ekiplerin araçları ilaçlama yapması Ekiplerin yolcuları uyarması Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de şehir içi ulaşımı sağlayan toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon yaptı.

14.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:42
Reyhanlı Belediyesine bağlı ekiplerin araçları ilaçlama yapması
Ekiplerin yolcuları uyarması Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de şehir içi ulaşımı sağlayan toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon yaptı.
Reyhanlı- Kırıkhan kara yolunda polis kontrol noktasında durdurulan araçlar, dezenfekte edildi.
Kırıkhan Belediyesi ekipleri, kendi bünyelerinde dezenfeksiyon tüneli imalatı başlattı. İlk olarak üretilen 3 tünel, belediye binası girişi, PTT binası önü ve pazar yeri girişine konuldu. Doğu Akdeniz’de Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkhan, Reyhanlı, Güncel
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