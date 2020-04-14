Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

14.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:06
Adana , Mersin , Hatay ve Osmaniye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.
Toroslar Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki yolları yıkayıp dezenfekte etti.
Yenişehir Belediyesi de ilçenin çok sayıda noktasına dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi.
AK Parti Erdemli İlçe Başkanı Serdal Kaya öncülüğünde hayırsever iş insanlarının katkılarıyla alınan maske üretme makinesi, Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne hediye edildi.
Müdürlük bünyesinde günde 25 bin maske dikilmesi planlandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki gişelerde denetimler yaparak, vatandaşlara Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılarda bulundu.
Şehirler arası yolculukta otobüs ve araçların sıklıkla kullandığı TAG Otoyolu'nda sakinliğin hakim olduğu görüldü.
Silifke ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan bir kafede masa kurulup okey ve iskambil oynandığı, çay servisi yapıldığı tespit edildi. İş yeri sahibi hakkında işlem yapıldı. Doğu Akdeniz’de Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Bilim insanları, koronavirüsün hücrelere saldırdığı anları görüntüledi Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün hücrelere saldırdığı anları görüntüledi
Haberler ›› Güncel ››Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:41: Bursalı Kıbrıs gazisinin cenazesinde sosyal mesafe - Haber 18:40: Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım - Haber 18:39: Batman'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 512 kişiye 490 bin TL ceza - Haber 18:39: Yakademirciler köyünde incelemelerde bulunuldu - Haber 18:38: Doktor koronavirüsten öldü, eczacı eşinin tedavisi sürüyor - Haber 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi - Spor